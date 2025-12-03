“The New Orleans Gospel Choir” hoje à noite no TMG

Por estes dias também o Teatro Municipal da Guarda abraça o espírito natalício com o espetáculo de música “The New Orleans Gospel Choir”, que celebra a «herança musical da cidade de Nova Orleães, berço do jazz e do blues. O coro viaja à Europa na época natalícia para apresentar o espetáculo “The Streets Of New Orleans”, que tem como propósito levar a energia vibrante da cidade ao palco», segundo adianta a organização.
Esta quarta-feira, a parti das 21h30, o espetáculo realiza-se no Grande Auditório do TMG.
