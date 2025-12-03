Estradas reabertas no maciço central da Serra da Estrela

Já s e circula sem restrições no maciço central da Serra da Estrela, onde as estradas de acesso reabriram durante a manhã desta quarta-feira.

As vias tinham sido encerradas ao trânsito pelas 17 horas de terça-feira devido à queda de neve. As ligações Portela do Arão-Lagoa Comprida e Lagoa Comprida-Sabugueiro, na EN338 abriram às 8h45, enquanto os troços Piornos-Torre-Lagoa Comprida, da EN 339, reabriram às 10h30, adiantou fonte do Comando Sub-regional de Emergência e Proteção Civil das Beiras e Serra da Estrela a O INTERIOR.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê para esta quarta-feira queda de neve acima dos 1.000 metros de altitude, subindo gradualmente a cota para os pontos mais altos da Serra da Estrela a partir da tarde.

O IPMA alerta também para a formação de gelo ou geada, em especial no interior Norte e Centro, devido a uma pequena descida da temperatura mínima.