226 elementos em simulacro da UEPS nos Passadiços do Mondego

Já estão na Guarda os 226 elementos de várias entidades para realizar o exercício “Multirriscos atempo 2025” que está a decorrer nos Passadiços do Mondego e zona da Barragem do Caldeirão.

Entre as instituições representadas há elementos portugueses e espanhóis, nomeadamente da Guardía Civil, Cruz Vermelha, Bombeiros Voluntários, GNR; a Universidade da Coruña; a Comunidade Intermunicipal do Alto Minho; a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte; o Instituto Nacional de Emergência Médica; a Dirección General de Patrimonio Natural y Política Forestal da Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio da Junta de Castilla y León de Espanha e a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).

Trata-se de um simulacro de um acidente rodoviário, nomeadamente um despiste de um veículo pesado de transporte de passageiros, de onde resultará um cenário multivítimas. Seguir-se-á um incêndio rural que atingirá um parque eólico e será necessário fazer um resgate, recorrendo a manobras de cordas.