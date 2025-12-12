Passeio em frente à Igreja da Misericórdia vedado há um mês e meio

A 27 de outubro de 2025 vários pedaços da imagem de Nossa Senhora da Misericórdia, situada no nicho que encima a porta principal da Igreja da Misericórdia da Guarda, caíram para a via pública. De imediato a escadaria foi vedada, mas para espanto dos guardenses, já lá vão exatamente um mês e duas semanas e nada mais foi feito. As fitas de plástico que vedavam o espaço foram substituídas por grades de metal, mas nem os pedaços que caíram da imagem de Nossa Senhora da Misericórdia para a escadaria da igreja foram retirados. É inacreditável que os crentes e que quem frequenta a Igreja da Misericórdia guardense tenha de entrar por uma porta lateral única e exclusivamente porque não há quem resolva o incidente de uma vez por todas.

Mas pior do que a Santa Casa da Misericórdia não resolver o assunto, é o facto da via pública estar condicionada. O passeio utilizado pelos peões está vedado com as ditas grades de metal, pelo que, qualquer pessoa tem de usar a via rodoviária, destinada aos veículos, para se mover e passar em frente à Igreja Misericórdia da Guarda.