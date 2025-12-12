Museu da Guarda revela parte da extensa coleção de Piné

Estão presentes trabalhos de nomes de referência como Vhils, Noronha da Costa, Pedro Croft, Bordallo II, Cargaleiro, Eduardo Batarda, Mário Cesariny, Graça Morais, Moreira Neves, João Cutileiro, Ângelo de Sousa e José de Guimarães, entre outros. «Em conjunto, ilustram a vitalidade e a pluralidade da criação artística em Portugal», adianta o Museu da Guarda. Segundo os promotores, esta exposição inspira-se «no exemplo de António Piné, cuja dedicação à arte e ao colecionismo deixou uma marca duradoura no panorama cultural regional e até nacional». O objetivo é realçar a continuidade do seu legado, agora preservado e desenvolvido pela família, que dá seguimento ao projeto original do farmacêutico, falecido em 2022.

«Partindo do núcleo de obras adquiridas por António Piné e não doadas à Associação Nacional das Farmácias, a coleção tem vindo a ser enriquecida com novas aquisições, reafirmando o compromisso com a valorização e a divulgação da arte portuguesa», adianta o museu. A exposição estará patente até 29 de março de 2026. Natural de Pinhel, o colecionador doou parte da sua coleção de pintura e escultura à Associação Nacional de Farmácias em 2008, depois do desinteresse das autoridades locais em tomar conta deste importante espólio de pintura contemporânea. A coleção Piné é mesmo considerada um dos acervos particulares que «melhor ilustram as correntes estéticas que caracterizaram a arte portuguesa a partir da segunda metade do século XX». Dela constam obras de Cruzeiro Seixas, recentemente falecido, Paula Rego, Vieira da Silva, Júlio Pomar, Manuel Cargaleiro, Julião Sarmento ou Rui Chafes, entre outros, mas também Pablo Picasso, Salvador Dalí ou Miró estão representados neste acervo que António Piné.