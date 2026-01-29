Novos órgãos sociais da ADSI tomaram posse

Os novos órgãos sociais da ADSI para o quadriénio 2025-29 tomaram posse, esta quinta-feira, no Instituto Politécnico da Guarda. O IPG, representado pelo seu presidente, Joaquim Brigas, foi reconduzido na presidência do Conselho de Direção, tendo o município do Sabugal como vice-presidente e a Câmara de Trancoso como tesoureiro. São vogais os municípios de Fornos de Algodres e Celorico da Beira.

A Câmara da Guarda preside à Assembleia-Geral, que será secretariada pela autarquia da Mêda e pela ADM Estrela. O município de Pinhel assume o Conselho Fiscal, tendo como vogais os municípios de Belmonte e Figueira de Castelo Rodrigo.

Durante a tomada de posse, Joaquim Brigas considerou que a ADSI pode continuar «a prestar um serviço essencial na modernização do território», acrescentando que com «todas as instituições do distrito da Guarda, nomeadamente as Câmaras, o IPG e outras, podemos promover o desenvolvimento da região e trazer investimento para o território».

Os órgãos sociais da ADSI foram eleitos na Assembleia-Geral realizada a 18 de dezembro de 2025. A Associação Distrital para a Sociedade de Informação (ADSI) foi constituída em dezembro de 1999 com o objetivo de desenvolver as Tecnologias da Informação e da Comunicação no distrito da Guarda e criar um conjunto de infraestruturas para o efeito.

A ADSI está sediada no Politécnico da Guarda, tendo como principais associados os municípios da região, a ADM Estrela e o NERGA – Associação Empresarial da Região da Guarda.