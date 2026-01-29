Miguel Gavinhos eleito presidente da Associação de Municípios da Cova da Beira

Miguel Gavinhos, presidente do município do Fundão, foi esta terça-feira eleito por unanimidade presidente do Conselho Diretivo da Associação de Município da Cova da Beira, quando foram eleitos os novos órgãos para o mandato. Como vogais estão Carlos Condesso (autarca de Figueira de Castelo Rodrigo), António Machado (autarca de Almeida), Daniela Capelo (autarca de Pinhel) e José Miguel Oliveira (autarca de Penamacor).

A mesa da Assembleia Intermunicipal é presidida pelo autarca guardense, Sérgio Costa, com o vice-presidente Vítor Proença (autarca do Sabugal) e Alexandre Lote (autarca de Fornos de Algodres) a secretário.

Miguel Gavinhos nota que a unanimidade na eleição é um «sinal de coesão institucional e de maturidade política entre os municípios associados». O dirigente reforça que a equipa partilha de «uma visão comum para reforçar a cooperação, acelerar o desenvolvimento sustentável e valorizar o território».