Governo aprova Programa Regional de Ordenamento do Território do Centro

O Programa Regional de Ordenamento do Território do Centro (PROT Centro), que define o quadro estratégico de referência para o desenvolvimento territorial, económico e social da região na próxima década, foi aprovado, em Conselho de Ministros, na quinta-feira.

O PROT integra áreas como a economia, a demografia e a inovação, a educação, a habitação, a saúde, a sustentabilidade ambiental, a energia, a conetividade e a organização do sistema urbano, reforçando uma visão de desenvolvimento equilibrado, coeso e sustentável do território da região. A Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro (CCDRC) contou com o contributo dos principais polos de conhecimento da região, envolvendo especialistas das suas universidades e institutos politécnicos, e promoveu a mobilização de um vasto conjunto de agentes e entidades regionais, através de momentos formais e informais de participação. «O PROT Centro constitui um instrumento estratégico fundamental para reforçar a competitividade e promover um desenvolvimento sustentável na Região Centro, assente na valorização do conhecimento, na inovação, no reforço da coesão territorial e na promoção da prosperidade e bem-estar das nossas populações», declarou Isabel Damasceno, presidente cessante da CCDRC.