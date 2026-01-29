Centro Cultura de Vila Nova de Foz Côa acolhe exposição dedicada a Manuel Cargaleiro

A exposição “O Gesto como Princípio – Manuel Cargaleiro” é inaugurada esta quinta-feira (17 horas) na galeria de arte do Centro Cultural de Vila Nova de Foz Côa.

A mostra é dedicada a um dos mais reconhecidos nomes da arte portuguesa dos séculos XX e XXI e resulta de uma parceria do município com a Fundação Manuel Cargaleiro, sediada em Castelo Branco. Vão estar patentes várias peças da coleção daquela instituição, no âmbito de um programa de itinerância cujo objetivo «é promover a circulação e a divulgação da obra do mestre em diferentes territórios, aproximando-a de novos públicos e contextos culturais», adianta a autarquia numa nota enviada a O INTERIOR. A proposta curatorial apresenta uma leitura singular da obra de Manuel Cargaleiro, centrada no gesto enquanto elemento estruturante da sua linguagem artística. Em Foz Côa, a exposição começa com um núcleo de desenhos a tinta-da-china, continua com um percurso pela obra gráfica, sobretudo serigrafias produzidas entre as décadas de 1970 e 2010, e termina com várias obras cerâmicas e azulejos. “O Gesto como Princípio – Manuel Cargaleiro” pode ser visitada até 5 de abril. Natural de Castelo Branco, o mestre ceramista faleceu em 2024, aos 97 anos, deixando um legado artístico de relevância incontornável no panorama cultural português e internacional.