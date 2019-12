Natação: Diogo Gonçalves é bicampeão em juvenis

O Clube de Natação da Guarda (CNG) subiu por seis vezes ao pódio do Torneio do Nadador Completo de cadetes e infantis e do Torneio de Fundo de Juvenis. As duas competições tiveram lugar nas piscinas municipais da cidade mais alta a 20 e 21 de dezembro.

O CNG participou com 25 atletas (16 masculinos e 9 femininos), que nadaram 91 provas individuais. Em destaque esteve Diogo Gonçalves que se sagrou campeão em juvenis B nos 1.500 metros livres e nos 400 metros estilos, enquanto Francisco Cipriano foi vice-campeão em infantis B nos 100 metros livres, 100 metros bruços, 100 metros Mariposa e 200 metros estilos. Os torneios foram organizados pela ANIC – Associação de Natação do Interior Centro, com o apoio da Câmara da Guarda, e contaram com a participação de 186 atletas em representação de 11 clubes de duas Associações Regionais.