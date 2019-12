Atletismo: Corridas de São Silvestre em Pinhel, Covilhã e Loriga

O fim de ano é propício às corridas de São Silvestre e na região há três provas calendarizadas em Loriga, Pinhel e na Covilhã.

No domingo a vila serrana de Loriga (Seia) acolhe, a partir das 15 horas, a 33ª São Silvestre da Serra da Estrela, que será corrida num percurso urbano que terá 5.600 metros para os absolutos masculinos e femininos. A participação é aberta a atletas federados e não federados, dos diferentes escalões etários, sendo que a organização é do Grupo Desportivo Loriguense com a colaboração da Associação de Atletismo da Guarda e o apoio da Câmara de Seia, Junta de Freguesia de Loriga e de várias empresas da região. Do outro lado da serra realiza-se também nesse dia a 41ª Corrida de São Silvestre da Covilhã, que terá início pelas 10 horas e organização do CCD Leões da Floresta. O percurso foi traçado pelas ruas da cidade e terá 8,5 quilómetros na prova principal, estando a partida marcada para junto da sede da coletividade promotora.

Já em Pinhel os atletas irão para estrada no último dia do ano, a partir das 10 horas. A Corrida de São Silvestre Pinhel – Cidade do Vinho 2020 é organizada pelo município, com o apoio da Associação de Atletismo da Guarda, e tem inscrições abertas até sexta-feira. Este ano estão previstas algumas novidades, como uma “Corrida da Família” e uma caminhada de 7,5 quilómetros. Há provas para todos os escalões etários e a participação está aberta a atletas federados e não federados, em representação individual ou coletiva. A meta está instalada junto ao edifício do tribunal local e a corrida principal terá 10 quilómetros pelas ruas da “cidade falcão”. Haverá troféus e medalhas para todos os participantes e também prémios monetários, que serão de 350 euros para os primeiros classificados da geral masculina e feminina. Os vencedores das corridas de absolutos terão ainda direito a 100 euros. No final haverá um almoço convívio.