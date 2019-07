Mulher era vítima de violência doméstica do marido e do filho

Dois homens, de 64 e 23 anos, foram detidos pela GNR na Guarda esta quarta-feira por violência doméstica.

Segundo o Comando Territorial, os dois suspeitos, «pai e filho, exerciam violência física e psicológica sobre a sua esposa e mãe, de 58 anos, tendo os militares dado cumprimento a dois mandados de detenção».

Ambos têm antecedentes criminais pelo mesmo tipo de crime e passaram a noite nas instalações do Estabelecimento Prisional da Guarda. Foram presentes ao Tribunal Judicial da Guarda esta quinta-feira, tendo saído em liberdade mas sujeitos às medidas de coação de proibição de contatos com a vitima e de se aproximarem a menos de um quilómetro da mesma. Os dois ficaram com pulseira eletrónica.