Medicação potencialmente inapropriada em idosos é tema de “workshop” na Escola Superior de Saúde da Guarda

Petra A. Thürmann, da Universidade de Wuppertal (Alemanha), dinamiza esta segunda-feira, na Guarda, um workshop sobre a prevenção no uso de medicação potencialmente inapropriada em idosos.

A atividade decorre no auditório da Escola Superior de Saúde, a partir das 14 horas, no âmbito do projeto APIMedOLder. A orientadora é autora do livro “The EU(7)-PIM list: a list of potentially inappropriate medications for older people consented by experts from seven European countries”.

O projeto APIMedOLder tem como principal objetivo prevenir o uso de medicamentos potencialmente inapropriados em idosos através de um sistema de apoio à decisão clínica e está a ser desenvolvido no Instituto Politécnico da Guarda (IPG). Tem como co-promotor a Universidade de Aveiro e é financiado pela Fundação para a Ciência e Tecnologia e pelo programa de competitividade e internacionalização (POCI), na componente FEDER/ FNR.