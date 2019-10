Rita Cunha Mendes é secretária de Estado da Ação Social

Rita Cunha Mendes é a nova secretária de Estado da Ação Social. A ainda vereadora da Câmara de Aguiar da Beira, da qual foi vice-presidente no mandato anterior, vai integrar o ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, liderado por Ana Mendes Godinho.

Rita Cunha Mendes, de 46 anos, é licenciada em Direito pela Universidade Portucalense, Infante D. Henrique, no Porto e técnica superior do Instituto de Segurança Social desde abril de 2001. Foi diretora-adjunta de Segurança Social do Centro Distrital da Guarda de junho de 2008 a julho de 2011. Nesse período foi ainda diretora de Segurança Social interina do Centro Distrital da Guarda entre dezembro de 2009 a junho de 2010.

Rita Cunha Mendes foi igualmente colunista de O INTERIOR.