Médicas do CHUCB partem para a Guiné-Bissau em missão humanitária

Duas médicas do Centro Hospitalar Universitário da Cova da Beira (CHUCB), partiram, na passada sexta-feira, para uma missão de ajuda humanitária hospitalar, promovida pela Associação “Saúde Sabe Tene” (organização não-governamental humanitária sem fins lucrativos, que presta assistência a populações desfavorecidas da comunidade dos Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa (PALOP)).

Telma Mendes, especialista de medicina interna, e Juliana Sá, interna da mesma especialidade, associaram-se a uma comitiva de 45 voluntários, médicos e enfermeiros de todas as regiões do país, e rumaram ao continente africano para formar/capacitar profissionais de saúde do hospital guineense Simão Mendes.

De acordo com comunicado enviado pelo CHUCB a formação decorrerá «em contexto de consulta e urgência hospitalar, contribuindo assim para que os cuidados de saúde aí prestados, em condições muito adversas e diferentes da realidade portuguesa, possam ser melhorados».