Major-general Paulo Gonçalves é o novo comandante da UEPS

O major-general Paulo Gonçalves é o novo comandante da Unidade de Emergência de Proteção e Socorro (UEPS) da GNR, sediada na Guarda.

O oficial foi empossado na sexta-feira pelo comandante da GNR, tenente-general Rui Veloso, numa cerimónia realizada nas instalações do Comando da Unidade, na cidade mais alta. Natural de Vila Real, Paulo Gonçalves tem 56 anos, é, entre outras habilitações académicas, licenciado e mestre em Ciências Militares, especialidade de Segurança – Infantaria, pela Academia Militar, e auditor de Segurança Interna, pela Faculdade de Direito de Lisboa da Universidade Nova de Lisboa. Ingressou na Guarda Nacional Republicana em 1992, tendo desempenhado diversas funções de comando ao longo da carreira, em Portugal e no estrangeiro, tendo sido, nomeadamente, oficial de Estado-Maior na Divisão Multinacional Sudeste (Bassorá – Iraque) na área de Planeamento de Operações Futuras. Foi também chefe da Divisão de Operações e Exercícios da European Gendarmerie Force e comandante da European Gendarmerie Force, além de subdiretor e diretor do Departamento de Recursos Humanos da GNR.