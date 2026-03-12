Arte digital e gráfica de alunos para ver na Secundária da Sé

A Escola Secundária da Sé, na Guarda, inaugura esta quinta-feira (15h30), a exposição “Inquietações do Interior”, com trabalhos de arte digital, um mural de trabalhos gráficos e banda sonora a cargo do Beat na Montanha. O projeto acontece no âmbito da Bienal Cultura Educação #2, do Plano Nacional das Artes, e resultou do trabalho de alunos das Escola Básica Carolina Beatriz Ângelo e Secundária da Sé. «Partindo dos medos presentes na iconografia das gárgulas, reflete-se sobre as inquietações que atualmente são colocadas a uma região do interior do país. Usando diferentes linguagens artísticas, colocamos a imaginação e a criatividade ao serviço da exorcização das inquietações das populações da região”, referem os promotores. Paulo Pires do Vale, comissário nacional do Plano Nacional das Artes, e António Pereira, coordenador regional, vão marcar presença na cerimónia inaugural da mostra.
