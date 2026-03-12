Inscrições abertas para o Foz Côa TT Tour que vai envolver os produtores locais

As inscrições para o VII Foz Côa TT Tour, passeio todo-o-terreno turístico já estão abertas, sendo que a iniciativa vai realizar-se daqui a um mês, da 12 de abril, em Vila Nova de Foz Côa. A iniciativa pretende promover o «património, a cultura e os produtos do Douro Superior».

Organizado pelo Foz Côa Automóvel Clube, o evento tem vindo a afirmar-se como uma «experiência que alia a prática do todo-o-terreno à valorização do território, convidando os participantes a percorrer trilhos e paisagens emblemáticas de um concelho que integra dois Patrimónios Mundiais classificados pela UNESCO: a Arte Rupestre do Vale do Côa e a Paisagem Cultural do Alto Douro Vinhateiro».

Os produtores locais também têm destaque «integrando momentos de contacto com a cultura e as tradições da região, bem como degustações de produtos regionais. O número de participantes é limitado.