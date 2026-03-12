A reta final da Liga Portugal aperta a luta pelo título

A Liga Portugal entrou no ponto em que já não há espaço para disfarces. O calendário encolhe, a pressão sobe e cada jornada pesa mais do que a anterior. Nesta fase, um empate sabe a pouco, uma vitória curta vale ouro e um deslize pode mudar a hierarquia de um fim de semana para o outro.

É precisamente este nível de imprevisibilidade que agarra os adeptos ao ecrã e atrai quem gosta de testar os seus prognósticos, muitas vezes aproveitando um código promocional Placard para acrescentar uma dose extra de emoção aos jogos decisivos.

No relvado, o FC Porto chega à frente, com 66 pontos em 25 jornadas. O Sporting segue com 62 e o Benfica com 59. Braga e Gil Vicente ainda aparecem no grupo da frente, mas a discussão real do título está concentrada nos três primeiros. É aí que está o nervo do campeonato, e é aí que se vai decidir quem aguenta melhor a vertigem das últimas semanas.

FC Porto: vantagem real, obrigação intacta

O FC Porto lidera com justiça e com números que impõem respeito. Tem a melhor defesa entre os candidatos de topo, com apenas 10 golos sofridos, e isso diz muito sobre a forma como construiu a vantagem. Não é uma equipa dada ao excesso nem à exuberância gratuita. É uma equipa que sabe fechar espaços, controlar ritmos e viver bem em jogos apertados.

Mas quatro pontos não são uma muralha. São uma vantagem séria, nada mais. Nas últimas 10 jornadas, o Porto somou 23 pontos, um registo forte, embora abaixo dos 24 de Sporting e Benfica. Isso mostra duas coisas ao mesmo tempo: há consistência, mas não há margem para relaxamento. A derrota em Casa Pia, assinalada nesse período, serve precisamente como aviso. O líder não está imune.

Também nos confrontos diretos houve sinais de vulnerabilidade. O Porto perdeu uma vez com o Sporting e empatou outra. Com o Benfica, somou dois empates. Lidera, sim, mas sem ter esmagado os rivais mais próximos. Isso dá à frente alguma solidez, mas não lhe dá paz.

Sporting: o perseguidor com mais fôlego

O Sporting entra nesta fase com o impulso mais convincente. Tem 64 golos marcados, o melhor ataque entre os cinco primeiros, e chega com 24 pontos nas últimas 10 jornadas. Há ali poder ofensivo, confiança e uma sensação clara de equipa capaz de partir jogos quando acelera. Nem sempre isso chega para ser campeão, mas costuma bastar para meter medo a quem vai à frente.

Mais do que os números, o Sporting transporta a ideia de que ainda pode ferir decisivamente a corrida. Tirou pontos ao líder no agregado dos dois jogos e tem pela frente o dérbi com o Benfica, em Alvalade, a 19 de abril. Poucos encontros terão tanto peso emocional e competitivo nesta reta final. Pode ser o jogo que reacende tudo ou o jogo que fecha uma porta.

Benfica: invicto, mas obrigado a arriscar mais

O Benfica continua sem derrotas à 25.ª jornada. Isso, por si só, mantém a equipa viva. Só que a invencibilidade nem sempre conta a história toda. Os oito empates travam o embalo e tornam a margem de recuperação mais estreita. Uma equipa pode passar meses sem cair e, mesmo assim, perder terreno suficiente para ficar dependente dos outros. É esse o dilema encarnado.

A forma recente é forte, também ela de 24 pontos em 10 jogos, mas o Benfica parece precisar de um momento de rutura, de uma vitória que mexa realmente com a classificação e com a confiança dos adversários. O dérbi em Alvalade tem esse peso. Ganhar é reabrir a luta com outra temperatura. Não ganhar pode deixar a equipa demasiado presa à matemática e pouco dona do próprio destino.

O que falta jogar pode baralhar tudo

Braga e Gil Vicente estão demasiado longe para uma candidatura prática ao primeiro lugar, mas isso não lhes retira influência. Pelo contrário. Equipas fora da linha principal do título tornam-se muitas vezes juízes da corrida. Um empate arrancado ao candidato certo, uma vitória inesperada, uma noite em que o favorito falha. É assim que os campeonatos se inclinam sem aviso.

Por isso, a reta final não vai ser decidida apenas nos jogos grandes. Vai decidir-se também nas deslocações ingratas, nos encontros em que o favoritismo parece evidente até a bola começar a rolar. Braga-FC Porto, já a 22 de março, e Sporting-Benfica, a 19 de abril, surgem como pontos de viragem claros. Mas os chamados jogos-ponte, esses que raramente fazem manchete antes de serem jogados, podem ser ainda mais traiçoeiros.

O retrato, para já, é nítido. O FC Porto parte na frente e tem a base mais estável. O Sporting aparece como o perseguidor mais perigoso. O Benfica continua por perto, mas precisa de transformar resistência em impacto. No fim, não ganhará apenas quem jogar melhor. Ganhará quem suportar melhor o peso dos dias decisivos.