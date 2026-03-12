Luís Garra lança obra sobre a Abolição das Portagens

Luís Pereira Garra vai apresentar o novo livro “O interior é razão – Abolição as Portagens, uma história com final feliz” no próximo sábado, pelas 15h30, no Salão Nobre da Câmara Municipal da Covilhã.

A obra é apresentada pelo ex-Reitor da Universidade da Beira Interior, Mário Raposo, e conta com o depoimento do historiador e escritor Casimiro dos Santos. O autor centra a história na acção pela reposição das SCUTs com a eliminação das portagens no Interior (A23, A24 e A25) nos distritos de Castelo Branco e da Guarda.

A sessão vai contar com a presença de populares, empresários, trabalhadores, organizações integrantes do Conselho Geral da Plataforma Pla Reposição das SCUTS.