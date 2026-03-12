Sociedade

Morreu o escritor e jornalista Mário Zambujal

12 Março, 2026
Comentar
1 min (tempo de leitura)
Escrito por Luís Baptista-Martins

Morreu aos 90 anos o escritor e jornalista Mário Zambujal.

Mário Zambujal foi jornalista desportivo na RTP e ficou conhecido por ser apresentador do “Grande Encontro”. Foi ainda jornalista do jornal A Bola, sub-diretor do jornal Record, chefe de redação no jornal O Século e do Diário de Notícias e colunista no diário 24Horas.

Estreou-se na literatura em 1980 com a “Crónica dos Bons Malandros” e chegou a receber o Prémio Gazeta de Mérito, atribuído pelo Clube de Jornalistas.

Mário Zambujal nasceu em Moura, Beja, em 1936 e mudou-se para Lisboa já em adulto.

Sobre o autor

Luís Baptista-Martins

Ver todos os artigos

Deixe comentário

