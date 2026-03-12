Morreu o escritor e jornalista Mário Zambujal

Morreu aos 90 anos o escritor e jornalista Mário Zambujal.
Mário Zambujal foi jornalista desportivo na RTP e ficou conhecido por ser apresentador do “Grande Encontro”. Foi ainda jornalista do jornal A Bola, sub-diretor do jornal Record, chefe de redação no jornal O Século e do Diário de Notícias e colunista no diário 24Horas.
Estreou-se na literatura em 1980 com a “Crónica dos Bons Malandros” e chegou a receber o Prémio Gazeta de Mérito, atribuído pelo Clube de Jornalistas.
Mário Zambujal nasceu em Moura, Beja, em 1936 e mudou-se para Lisboa já em adulto.
