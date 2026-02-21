Luís Neves será o novo ministro da Administração Interna

Luís Neves, atual diretor nacional da Polícia Judiciária, será o novo ministro da Administração Interna. O Presidente da República já aceitou a proposta do primeiro-ministro. A tomada de posse terá lugar na próxima segunda-feira pelas 10h00. Luís Neves é o nome escolhido por Luís Montenegro depois de Maria Lúcia Amaral ter apresentado a demissão.

Luís Neves, diretor nacional da Polícia Judiciária desde 2018, licenciado em Direito, ingressou na PJ em 1995, após uma breve passagem pela advocacia.

Na PJ, Luís Neves esteve ligado à investigação criminal, em particular na esfera do crime violento e organizado, terrorismo e formas de extremismo violento. Antes, foi diretor da Unidade Nacional Contra-Terrorismo e da extinta Direção Central de Combate ao Banditismo.