47ª Feira do Queijo decorre em Celorico da Beira

O Município de Celorico da Beira continua a promover, até este domingo, mais uma edição da Feira do Queijo, para homenagear, aclamar e valorizar o queijo Serra da Estrela, produto endógeno de excelência, e celebrar a sua identidade.

Durante este fim-de-semana o queijo é o produto rei e a atração principal deste evento gastronómico.

A 47ª edição da Feira do Queijo apresenta uma programação variada com destaque para a animação de rua, infantil e musical e sonoridades e ritmos que atravessaram gerações. Depois dos Resistência (sexta-feira), o certame conta com a atuação de Nuno Ribeiro (sábado) e dos 4 Mens e 7 Saias, no domingo.