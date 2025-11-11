Hoje é Dia de São Martinho

“Em dia de São Martinho, faz o magusto e prova o teu vinho”, “Se o Inverno não erra caminho, tê-lo-ei pelo São Martinho”, “No dia de São Martinho, vai à adega e prova o teu vinho”. Neste dia, os provérbios de São Martinho são usados quase como cumprimento entre os portugueses.

A 11 de novembro, conhecidos, amigos e familiares reúnem-se à volta da mesa, ou da fogueira, para celebrar a data comendo castanhas (geralmente assadas), e beber o vinho novo, produzido com a colheita do verão anterior.

A lenda conta que, num certo dia, um soldado romano chamado Martinho estava a caminho da sua terra natal. O tempo estava muito frio e Martinho encontrou um mendigo que lhe pediu esmola. Martinho rasgou a sua capa em dois e deu uma metade ao mendigo. Nesse momento, o tempo melhorou. A mudança terá sido a recompensa a Martinho, graças ao gesto bondoso com o mendigo.

Da tradição faz parte o “verão de São Martinho”, quando na véspera de 11 de novembro o tempo costuma melhorar e o tempo aparecer.