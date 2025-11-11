Três sobremesas que pode fazer com castanhas
Em altura de São Martinho, as castanhas são a iguaria rainha e obrigatória na mesa dos portugueses. Mas certo é que há quem tente fugir ao óbvio das castanhas assadas ou cozidas. Hoje a chef guardense Lurdes Rodrigues sugere três sobremesas que podemos fazer através deste fruto endógeno.Para fazer um Bolo de Castanhas e Chocolate são precisas 150 gramas de castanhas, 150 gramas de açúcar, 4 colheres de cacau em pó, 6 ovos, 1 tablete de chocolate, 150 mililitros de leite e 1 vagem de baunilha, fermento e manteiga. Inicialmente começamos por cozer as castanhas no leite e com a vagem de baunilha, e depois trituramos. Juntamos os ovos, o cacau em pó, o fermento e o chocolate derretido com a manteiga. Envolvemos tudo até se tornar num preparado homogéneo. Untamos uma forma com papel vegetal, colocamos a massa na forma e levamos ao forno a 180ºC por 40 minutos. Quando cozido, enfeitar o bolo com castanhas e raspas de chocolate.Mas também o Pudim de Castanhas com Café é uma sugestão da chefe de cozinha guardense. Para esta iguaria precisamos de 200 gramas de castanhas cozidas, 6 ovos, 500 mililitros de leite, 150 gramas de açúcar, 1 pau de canela, 1 colher de sopa de café solúvel e 200 mililitros de caramelo líquido. Começamos por untar a forma com o caramelo, e de seguida passamos à preparação do pudim. O leite vai ao lume com o pai de canela. As castanhas cozidas devem ser trituradas e depois junta-se os ovos, o açúcar e o café, envolvendo tudo muito bem. Vai ao forno a 180ºC em banho maria cerca de uma hora.E por fim, a última sugestão para este Magusto é Mousse de Castanhas. Precisamos de 80 gramas de leite condensado, 250 de castanhas assadas, 250 mililitros de água, 2 folhas de gelatina e 250 mililitros de natas. Começamos por assar e descascar as castanhas. Demolhamos as folhas de gelatina em água fria por 10 minutos. Depois cozemos castanhas com o leite condensado e água durante 10 minutos, à qual se junta a gelatina escorrida. Mexer e triturar até obter uma textura fina. Deixamos arrefecer, batemos as natas e adicionamos ao preparado com movimentos suaves. Separamos o preparado por taças e levamos ao frio por duas horas.
