“Sabores, Sons e Cores de Outono” continua até amanhã em Almeida

Continua até amanhã o evento “Sabores, Sons e Cores de Outono”, no concelho de Almeida, que começou este sábado. Em destaque estão as experiências ligadas à estação de Vilar Formoso, com especial enfoque para a «gastronomia, através dos roteiros gastronómicos nos restaurantes, pastelarias e agentes locais aderentes, que apresentarão receitas e produtos inspirados nos sabores do Outono», segundo adianta o Município.

Além da oferta gastronómica, a atividade conta com jogos tradicionais, exposições de rua, visitas guiadas à Exposição Etnográfica “Mundo Rural” e animação musical pelo centro histórico de Almeida.