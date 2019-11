Guarda: Obra dos Passadiços do Mondego arranca no Dia da Cidade

A «Assinatura do Auto de Consignação e Lançamento da Primeira Pedra dos Passadiços do Mondego» vai decorrer a 27 de novembro, integrada nas comemorações do Dia da Cidade, anunciou esta manhã a autarquia, através de comunicado.

O ato que marca o arranque da «obra estruturante para a valorização do território numa lógica de desenvolvimento turístico e que representa um investimento de cerca de três milhões de euros», segundo o município, está marcado para as 12 horas, no Paredão da Barragem do Caldeirão.

As comemorações do 820º aniversário da “Cidade Mais Alta”, têm este ano um programa extenso que inclui torneios, cerimónias e espetáculos musicais, além de várias outras inaugurações.

O dia inicia-se às 10h30 com o tradicional hastear da bandeira na Praça do Município, a que se segue a Sessão Solene Comemorativa, onde serão homenageadas com a medalha de mérito Municipal «várias personalidades com provas dadas pelo seu trabalho desenvolvido e nas mais diversas áreas do saber». Esta sessão será presidida por Ana Abrunhosa, Ministra da Coesão Territorial.

Durante a tarde, após a inauguração da obra dos passadiços, segue-se uma maratona de inaugurações pelo conselho, nomeadamente do Parque de Merendas da Quinta da Taberna, em Videmonte (às 13h00), a inauguração das obras de requalificação do Largo do Rossio no Codesseiro (pelas 15h30) e as obras de requalificação do Largo da Junta de Freguesia e zona envolvente, no Porto da Carne.

No regresso à Guarda, o aniversário serve de pretexto para marcar a aproximação da época natalícia: a ligação das iluminações está agendada para as 18h30 no Largo João de Almeida, onde haverá ainda um espetáculo musical.

A música será mesmo o que encerra o dia comemorativo, com um concerto da banda The Gift, às 21h30 no TMG, que apresenta o seu último álbum “Verão”.