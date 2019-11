Guitarrista Trevor Gordon Hall atua no TMG esta quarta-feira

Depois de ter atuado em Trancoso em maio de 2018, o norte-americano Trevor Gordon Hall atua esta quarta-feira (22 horas) no café-concerto do TMG.

Considerado um dos 30 melhores guitarristas do mundo com menos de 30 anos pela revista “Acoustic Guitar”, o instrumentista é natural de Filadélfia e possui uma técnica única em que explora, literalmente, todas as partes da guitarra. Já as suas composições variam em estilo, desde ritmos intensos a frases melódicas suaves.

Este virtuosismo valeu-lhe a consideração de alguns dos nomes mais respeitáveis e lendários do mundo da produção artística e da música, como Graham Nash, Steve Hackett, Billy Cobham, Dar Williams, Will Ackerman, Don Ross, Andy McKee, Phil Keaggy, outros.

Em 2010, a sua busca por novos sons levou Trevor Hall a colaborar com vários construtores para projetar um novo instrumento, combinando a kalimba e a guitarra acústica. O resultado foi o “Kalimbatar”, que abre novas possibilidades para a música instrumental solo.