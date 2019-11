A UD Cariense, única equipa da região que continua na Taça de Portugal de futsal, vai defrontar os Amigos de Cerva ADRC, do distrito de Vila Real.

O jogo da terceira eliminatória está agendado para 30 de novembro no pavilhão da formação transmontana que também milita no Nacional da IIª Divisão. O sorteio realizou-se esta quarta-feira na Cidade do Futebol, sede da FPF, em Oeiras.