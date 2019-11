A Guarda já está iluminada para a época festiva.

As luzes de Natal foram ligadas hoje, com o Moto Clube da Guarda a marcar o arranque, junto à Igreja da Misericórdia. O momento antecedeu a atuação das crianças do Conservatório de Música São José da Guarda no Paço da Cultura que fizeram as delícias dos presentes.

