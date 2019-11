Supremo confirma pena máxima a Pedro Dias

O Supremo Tribunal de Justiça (STJ) confirmou esta quarta-feira a pena de 25 anos de prisão aplicada a Pedro Dias pelos crimes cometidos em Aguiar da Beira, em outubro de 2016, entre os quais três homicídios.

A decisão foi avançada à agência Lusa por Pedro Proença, advogado do militar da GNR António Ferreira, ferido aquando dos crimes, e surge na sequência do recurso interposto pela defesa de Pedro Dias para o STJ depois do Tribunal da Relação de Coimbra ter mantido, em outubro de 2018, a pena máxima aplicada pelo Tribunal da Guarda, em março desse ano.

«O acórdão do Supremo, que confirma integralmente a decisão que condenou Pedro Dias a 25 anos de prisão pela autoria dos crimes de Aguiar da Beira, vem reforçar o sentimento da vítima sobrevivente e dos familiares das vitimas mortais de tão hediondo crime, de que foi feita a justiça possível face à gravidade e desumanidade dos atos em questão», afirmou o advogado.