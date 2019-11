Homem detido por posse ilegal de seis armas após fiscalização na A25

A GNR anunciou a detenção de um homem de 85 anos por posse ilegal de seis armas.

Segundo o Comando Territorial da Guarda, o indivíduo foi abordado durante uma fiscalização de trânsito realizada na segunda-feira na área de serviço de Celorico da Beira da A25. «Os militares descobriram que tinha na sua posse uma arma de fogo, sem que estivesse devidamente documentada. No seguimento das diligências policiais, foram efetuadas buscas domiciliárias, tendo sido apreendidas três pistolas, uma carabina, um sabre-baioneta, uma soqueira e 449 munições de diversos calibres», adianta a GNR em comunicado.

O detido foi constituído arguido e os factos remetidos ao Tribunal Judicial de Celorico da Beira. A operação contou com o reforço do Destacamento de Trânsito, o Destacamento de Intervenção com as valências de Cinotécnica e Intervenção.