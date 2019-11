Seleção distrital da AF Guarda já prepara Taça das Regiões da UEFA

Arrancou na semana passada a preparação da seleção distrital de seniores da Associação de Futebol (AF) da Guarda para Taça das Regiões da UEFA.

O primeiro treino orientado por Luís Cerqueira, mais conhecido por Cobra, o novo selecionador distrital, decorreu no municipal da Mêda com 22 atletas. Para o técnico, este primeiro contacto correspondeu às expectativas: «Os jogadores apresentaram um grande compromisso, abertura e disponibilidade em tudo o que foi solicitado. Mas, apesar de tudo ter corrido como previsto, os trabalhos de observação continuam, pelo que tudo está em aberto para a convocação de outros atletas», disse Luís Cerqueira, para quem é necessário os atletas terem «a clarividência que todos os jogos são para dar o máximo, e que a qualidade individual tem que estar acima de tudo ao dispor do coletivo. Só assim ficaremos mais próximos das vitórias e do sucesso».

Neste treino de observação participaram seis jogadores do Manteigas (André Ferraz, Joel Santos, Tiago Maceiras, Diogo Curto, João Direito e Gonçalo Estêvão), cinco do Vila Cortês do Mondego (João Oliveira, Hugo Vaz, António Conceição, Rui Santos e André Jesus) e outro cinco do Sp. Mêda (Marco Marques, Cristiano Costa, Filipe Barra, Diogo Domingues e Fábio Fernandes). O Sp. Celoricense foi o quarto clube mais representado nesta primeira convocatória com Mahal Bernardinetti, Pedro Amaral, Avelino Epandi e Anderson Filho. Henriques Lopes e Marcelo Pinto (ambos do Fornos de Algodres), José Muchata (Gouveia), João Rebelo (Sp. Vilar Formoso) e Tiago Liberata (Trancoso) completaram o plantel às ordens de Cobra.

A seleção vai disputar a fase regional da Taça das Regiões, que terá lugar em Castelo de Vide de 20 a 22 de dezembro. Os adversários da Guarda são a AF Castelo Branco e a AF Portalegre, sendo que o vencedor do grupo fica apurado para a fase final nacional agendada para o distrito de Castelo Branco de 23 a 26 de janeiro de 2020. O campeão português apurar-se-á para a final europeia do troféu.