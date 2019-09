Greenfield rende MRG na requalificação do Hotel Turismo

A portuense Greenfield SGPS vai substituir o grupo MRG na requalificação e gestão do Hotel Turismo da Guarda, no âmbito do programa Revive, conforme noticiou O INTERIOR em julho (ver edição de 25 de julho).

O acordo de cessão de posição contratual vai ser assinado na próxima quinta-feira, na sede do Turismo de Portugal, em Lisboa, anunciou o presidente da Câmara da Guarda, Carlos Chaves Monteiro, no final da reunião quinzenal desta segunda-feira. Saiba mais na próxima edição de O INTERIOR