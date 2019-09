Seia: 17 detidos por posse e tráfico de droga

No âmbito de ações de fiscalização, «decorridas nos acessos a um festival de música», o destacamento territorial da GNR de Gouveia deteve, entre os dias 5 e 8 de setembro, 17 pessoas por posse e tráfico de estupefacientes. Foram apreendidas 361 doses de haxixe e 106 doses de MDMA, além de 38 comprimidos de ecstasy, 28 doses de cocaína, 17 doses de liamba e ainda LSD, dinheiro e instrumentos associados ao tráfico.

De acordo com o Comando Territorial da Guarda, as detenções – levadas a cabo no concelho de Seia – foram realizadas nos acessos ao festival “Insomnia Electronic Music”, que decorreu no Parque Campismo de São Gião (Oliveira do Hospital) entre quinta-feira e domingo.

De acordo com comunicado enviado por esta entidade os detidos tinham «idades compreendidas entre os 21 e os 43 anos».

Nas referidas ações foram ainda detidas duas pessoas por posse de arma proibida e ainda um indivíduo por condução excesso de álcool no sangue.Foram também elaborados «dois autos de contraordenação por consumo de estupefacientes», segundo a mesma nota.

Os factos foram remetidos ao Tribunal Judicial de Seia.