Francisco Manso fala sobre a “Nobreza da Guarda” em sessão do Rotary Club

Francisco Manso, investigador da história regional e local e colunista de O INTERIOR, é o convidado da reunião mensal do Rotary Club da Guarda, que vai decorrer em formato de jantar no Hotel Lusitânia. A iniciativa tem i

O orador vai apresentar o seu mais recente trabalho, intitulado “A Nobreza da Guarda”. Natural de Aldeia do Bispo (Sabugal), Francisco Manso é licenciado em Economia, especialista em Administração Hospitalar e investigador apaixonado pela história da região.

«Com inúmeros estudos publicados em diversos meios de comunicação social, tem desenvolvido um notável contributo para a preservação da memória e identidade da Beira Interior. Este será, portanto, um momento privilegiado para ouvir, aprender e dialogar com alguém que tanto tem dado à comunidade», adianta a organização.