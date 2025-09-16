GNR inicia operação contra introdução ilegal de vinho no mercado português

A GNR inicia, esta terça-feira, uma operação de fiscalização com especial enfoque nas fronteiras terrestres e junto dos operadores vitivinícolas para reprimir a entrada e circulação irregular de vinho no mercado português.

Em comunicado, a operação “Dionísio”, que termina a 31 de outubro, tem por objetivo «recolher informação e prevenir a introdução ilegal de vinho no mercado português, contribuindo para a tranquilidade dos operadores e o regular funcionamento deste setor».

A GNR adianta que Portugal é deficitário em termos de produção, motivo pelo qual ocorre a entrada de vinhos a granel com origem em Espanha em situação legal, tratando-se de vinho com designação espanhol ou da União Europeia (UE).

«Por outro lado, a situação ilegal de movimento de vinho processa-se em cisternas ou cubas, introduzido nas contas correntes dos vinhos com denominação de origem protegida (DOP) e com indicação geográfica protegida (IGP). Os vinhos podem entrar legalmente, mas são misturados com vinhos portugueses», lê-se ainda.

A GNR lembra que na altura da vindima e até 30 de novembro, ocorre uma maior entrada de massa de vinhos (mostos ou vinhos a granel), aumentando assim a probabilidade de entrada nos entrepostos sem documentação e/ou de forma fraudulenta.