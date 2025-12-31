Dois F-16 da Força Aérea vão passar pelos céus da Guarda para se despedirem de 2025

A Força Aérea vai sobrevoar várias regiões de Portugal Continental na manhã de quarta-feira, a partir das 10h03, para desejar um feliz Ano Novo.
Os aviões de caça F-16 vão sobrevoar o País de Norte a Sul, “num dia de particular significado, a Força Aérea aproveita estas passagens aéreas para realizar as últimas horas de voo de treino deste ano 2025, essenciais à manutenção das qualificações e da proficiência operacional dos seus militares”, refere em comunicado.
Horário das passagens:
Figueira da Foz – 10h03
Coimbra – 10h07
Santarém 10h08
Aveiro – 10h13
Lisboa – 10h15
Setúbal – 10h19
Porto – 10h21
Sines – 10h26
Viana do Castelo – 10h28
Braga – 10h33
Portimão – 10h35
Chaves – 10h42
Faro – 10h42
Bragança – 10h49
Beja – 10h53
Vila Real – 10h57
Évora – 11h00
Estremoz – 11h04
Viseu – 11h05
Portalegre – 11h11
Guarda – 11h12
Castelo Branco – 11h18
Leiria – 11h30
A Força Aérea refere ainda que a rota prevista pode sofrer alterações, parciais ou totais, em função das condições meteorológicas ou condicionantes operacionais.
