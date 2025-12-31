Dois F-16 da Força Aérea vão passar pelos céus da Guarda para se despedirem de 2025

A Força Aérea vai sobrevoar várias regiões de Portugal Continental na manhã de quarta-feira, a partir das 10h03, para desejar um feliz Ano Novo.

Os aviões de caça F-16 vão sobrevoar o País de Norte a Sul, “num dia de particular significado, a Força Aérea aproveita estas passagens aéreas para realizar as últimas horas de voo de treino deste ano 2025, essenciais à manutenção das qualificações e da proficiência operacional dos seus militares”, refere em comunicado.

Horário das passagens:

Figueira da Foz – 10h03

Coimbra – 10h07

Santarém 10h08

Aveiro – 10h13

Lisboa – 10h15

Setúbal – 10h19

Porto – 10h21

Sines – 10h26

Viana do Castelo – 10h28

Braga – 10h33

Portimão – 10h35

Chaves – 10h42

Faro – 10h42

Bragança – 10h49

Beja – 10h53

Vila Real – 10h57

Évora – 11h00

Estremoz – 11h04

Viseu – 11h05

Portalegre – 11h11

Guarda – 11h12

Castelo Branco – 11h18

Leiria – 11h30

A Força Aérea refere ainda que a rota prevista pode sofrer alterações, parciais ou totais, em função das condições meteorológicas ou condicionantes operacionais.