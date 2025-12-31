Figueirense travado em Aguiar da Beira atrasa-se na Iª Liga

O Aguiar da Beira travou, no domingo, o ímpeto do Figueirense na perseguição ao Guarda FC na frente da Iª Liga Distrital da Associação de Futebol da Guarda (AFG).

Na 11ª jornada, o segundo classificado não foi além de um empate a uma bola na visita aos cabicancas, num jogo em que tudo se decidiu no segundo tempo. Os locais inauguraram o marcador aos 66’, num penálti convertido por Rodrigo Augusto, mas sete minutos depois ficaram reduzidos a dez unidades devido à expulsão de Cissé por acumulação de amarelos. O Figueirense aumentou a pressão e conseguiu a igualdade aos 78’, por Fábio Pina. Estava feito o resultado final, não sem antes o aguiarense Tiago Ferreira ver dois cartões amarelo em dois minutos e sair mais cedo, aos 83’, para os balneários. Aos 85’, foi a vez do figueirense Fábio Lourenço ver o cartão vermelho. A equipa de Figueira de Castelo Rodrigo foi a mais prejudicada com este empate, pois vê o Guarda FC aumentar a vantagem para cinco pontos.

Já o Vilanovenses, terceiro classificado, recebeu e venceu o Fornos de Algodres por 3-1, no jogo grande da jornada, resultado que consolida a formação de Vila Nova de Tazem no último lugar do pódio. Por sua vez, o Sporting Celoricense foi ganhar 1-0 a Foz Côa, o Trancoso venceu em casa o Vila Cortês do Mondego por 4-2 e o São Romão goleou em casa o Sporting da Mêda por 6-2. Em jogos antecipados, o Guarda FC também tinha goleado o Vila Franca das Naves por 11-0 e o Sporting do Sabugal foi ganhar 1-0 a Vilar Formoso. O Guarda FC lidera com 31 pontos, mais cinco que o Figueirense (26). O Vilanovenses fecha o pódio com 23 pontos, enquanto o Celoricense é quarto com 20 e o Sabugal é quinto classificado com 19. No fundo da tabela, o Foz Côa é 12º e antepenúltimo com 7 pontos, à frente do Vilar Formoso (13º com 5 pontos) e do “lanterna vermelha” Vila Franca das Naves (14º com 2).

O campeonato continua no próximo domingo com os jogos Mêda-Guarda FC, Figueirense-Foz Côa, Celoricense-Vilanovenses, Sabugal-Aguiar da Beira, Trancoso-Vila Franca das Naves, Fornos-São Romão e Vila Cortês-Vilar Formoso. No domingo disputou-se também os quartos de final da Taça da IIª Liga, em que o Pinhelenses venceu o Sporting Gonçalense por 2-1 e o Manteigas foi ganhar 1-0 a Freixo de Numão. Em partida antecipada, o Paços da Serra tinha eliminado o Casal de Cinza por 1-0. A IIª Liga Distrital regressa no próximo domingo para a 9ª jornada com um duelo escaldante ente primeiro e segundo, Manteigas e Pinhelenses, na “cidade-falcão”. O Gonçalense recebe o Freixo de Numão, o Paços da Serra desloca-se ao terreno do Seia FC e o Gouveia Sub23 defronta em casa o Casal de Cinza. O Manteigas comanda com 20 pontos, mais três que a dupla formada por Pinhelenses e Gonçalense. O Casal de Cinza é último classificado com 4 pontos.