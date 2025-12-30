Palco montado para a passagem de ano na Guarda

O palco já está montado no largo do mercado municipal da Guarda para a festa de fim de ano. Já se sabe que os Delfins são os cabeças de cartaz da “Alta Passagem de Ano” na quarta-feira, que tem entrada livre e início pelas 22 horas.

O tradicional fogo de artifício está agendado para a meia-noite e será seguido de uma madrugada animada pelo grupo Forever 80’s, que vai revisitar os grandes sucessos daquela década do século passado. O evento é promovido pela autarquia e decorre pela primeira vez fora da Praça Velha.

A alteração teve como objetivo prolongar até 6 de janeiro, Dia de Reis, o ‘Guarda, Cidade Natal’, que tem sido ponto de atração de visitantes, nomeadamente espanhóis, desde o início do mês de dezembro.