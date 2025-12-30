Luzes de emergência substituem triângulos em Espanha a partir de 1 de janeiro

Os triângulos de sinalização de carros avariados ou envolvidos em acidentes deixam de ser legais em Espanha a partir de 1 de janeiro de 2026 e são substituídos por um dispositivo luminoso obrigatório para todos os veículos com matrícula espanhola.

O dispositivo V-16 ligado será «o único meio legal de sinalização de veículos imobilizados», informou a Direção-Geral de Trânsito (DGT) espanhola. O novo equipamento passa a ser obrigatório apenas para veículos com matrícula espanhola, que terão de o transportar no porta-luvas. No caso de matrículas estrangeiras, como as portuguesas, aplicam-se as regras do país de origem, segundo a DGT.

Os dispositivos devem ser acionados e colocados na parte mais elevada possível do veículo, como o tejadilho, ou numa das portas, sem que o condutor tenha de sair do carro. Além do sinal luminoso, os aparelhos emitem automaticamente a localização do veículo através de um cartão SIM integrado, comunicando diretamente com a DGT e as forças de segurança. A informação é também transmitida a sistemas de navegação, aplicações de trânsito e painéis eletrónicos nas estradas.

O objetivo da medida é reduzir atropelamentos associados à colocação dos triângulos. «Todos os anos morrem em Espanha cerca de 25 pessoas atropeladas na estrada depois de terem saído do veículo. A nova legislação surge para evitar estes riscos e reduzir a exposição dos condutores ao trânsito», explicou a DGT.

Os dispositivos V-16 passam também a ser válidos, em substituição dos triângulos, para veículos espanhóis que circulem noutros países subscritores da Convenção de Viena sobre Trânsito Rodoviário, como Portugal. Fora de Espanha, no entanto, funcionam apenas como sinal luminoso, não estando ativa a geolocalização.

A falta do dispositivo V-16 a partir de 1 de janeiro será punida com uma multa de 80 euros, valor idêntico ao aplicado até agora à ausência de triângulo.