10 detidos na Operação Natal da GNR no distrito da Guarda entre 18 e 26 de dezembro

Entre os dias 18 e 26 de dezembro, no decorrer da Operação Natal, os militares da GNR fiscalizaram, no distrito da Guarda, 2.285 condutores. Neste período foram registados «28 acidentes, dos quais resultaram nove feridos leves».

Entre os condutores fiscalizados «14 conduziam sobe feito de álcool, sendo que nove destes acabaram detidos». Além disso, o Tenente Coronel Ferreira, do Comando Territorial da GNR da Guarda, adianta foi «detida uma pessoa por conduzir sem carta de condução».