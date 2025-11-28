Demitiu-se comandante dos bombeiros do Fundão

O comandante dos bombeiros do Fundão, José Sousa, demitiu-se na sequência da detenção de onze elementos da corporação terem sido detidos, na terça-feira, pela Polícia Judiciária (PJ) por serem suspeitos de dois crimes de violação e um de coação sexual, dos quais terá sido vítima um outro jovem bombeiro, de 19 anos, numa praxe.

A notícia está a ser avançada pela SIC Notícias. Esta sexta-feira, o jornal “Correio da Manhã” noticiou que um dos bombeiros envolvidos já tinha violado um colega no quartel há 16 anos, mas não houve queixa na polícia. Na altura, José Sousa era adjunto do comando e sabia do caso.

O diário refere também que haverá mais queixas na PJ de praxes violentas nos Voluntários do Fundão, que «terão sido sempre relativizadas» pelo agora ex-comandante. Todos os arguidos no caso da alegada violação foram presentes a tribunal na terça-feira e saíram em liberdade mediante apresentações semanais na polícia.

Todos ficaram proibidos de entrar no quartel e oito deles acabaram suspensos por três meses, o prazo máximo permitido, no dia seguinte.