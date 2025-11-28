Bombeiros encontram mulher de 96 anos carbonizada na cama na Velosa (Celorico da Beira)

Os bombeiros de Celorico da Beira encontraram, esta sexta-feira, uma mulher de 96 anos carbonizada na habitação onde residia, na Velosa, naquele concelho.

A vítima estava deitada na cama, cujos cobertores «arderam completamente, a estrutura da cama ficou intacta», disse a O INTERIOR o comandante da corporação Carlos Almeida. A Polícia Judiciária está no local a investigar as causas do fogo.

O alerta para a ocorrência foi dado pelas 13:10, segundo o site da Autoridade de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), tendo sido mobilizados 18 operacionais de Celorico da Beira, apoiados por sete viaturas, e a GNR. Também foi acionada uma ambulância dos bombeiros de Vila Franca das Naves (Trancoso).

«Fomos acionados pelo CODU para um incêndio habitacional, mas quando chegámos ao local o fogo já não estava ativo e encontrámos a vítima carboniza, deitada na cama», acrescentou Carlos Almeida.