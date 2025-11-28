La Vie Guarda com animação natalícia e 12 mil euros em prémios a partir desta sexta-feira

O centro comercial La Vie Guarda dá início, esta sexta-feira, à época natalícia com uma programação cheia de animação, prémios e momentos mágicos para toda a família.

A campanha “Comprou? Ganhou!” vai premiar todos os clientes, que, por cada 30 euros gastos em compras, vão receber recebem um vale de 10 euros, num total de 12.000 euros em prémios a distribuir até 23 de dezembro.

O ponto alto da programação do La Vie Guarda acontece no domingo, às 15 horas, com a chegada do Pai Natal, que será recebido com música ao vivo e as personagens favoritas das crianças, «num desfile cheio de cor, alegria e magia que promete encantar miúdos e graúdos», adianta a direção comercial do centro comercial guardense numa nota enviada a O INTERIOR.

A partir de 1 de dezembro, o La Vie Guarda vai proporcionar às famílias ateliers de Natal gratuitos. Já o Pai Natal vai estar no centro comercial para receber as cartas e tirar fotografias com os mais pequenos nos dias 1, 6, 7, 8, 13, 14, 20, 21, 22 e 23 de dezembro, sempre das 11 às 13 horas e das 14 às 18 horas.

«Queremos que esta época natalícia seja vivida com alegria, partilha e emoção no La Vie Guarda. É um momento especial para estarmos próximos das famílias da região e partilhar com todos a magia do Natal», refere a direção do centro comercial.