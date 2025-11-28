Data Center da Covilhã vendido por 120 milhões de euros

A empresa espanhola de investimento em infraestrutura Asterion Industrial Partners anunciou esta sexta-feira a compra do Data Center da Covilhã à Altice Portugal por 120 milhões de euros.

A entidade adiantou, em comunicado, que o centro de dados da Covilhã conta atualmente com 6,8 megawatts (MW) de capacidade instalada e um design modular que permite uma expansão significativa até 75 MW, através de novos módulos integrados no campus existente.

O Data Center dispõe ainda da possibilidade de «atingir aproximadamente 175 MW em terrenos adjacentes que já contam com fornecimento eletrificado garantido», acrescenta a empresa, referindo que o centro pode atender «tanto o mercado português, como os operadores europeus da área de Inteligência Artificial (IA) que necessita de infraestrutura de computação de alto desempenho».

Para a Asterion Industrial Partners, o mercado português tem várias vantagens, como «preços de energia competitivos, uma conetividade terrestre robusta e um ambiente regulatório favorável». Além disso, Portugal tem «um dos mercados de fibra ótica mais avançados da Europa e beneficia de um sistema energético resiliente, apoiado por um investimento significativo em energia renovável», lê-se no comunicado.

A conclusão da operação, sujeita às aprovações regulatórias pertinentes, está previsto para o primeiro trimestre de 2026.