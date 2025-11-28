Carlos Condesso eleito presidente da CIM Região Beiras e Serra da Estrela

Carlos Condesso, autarca de Figueira de Castelo Rodrigo, foi eleito, esta sexta-feira, presidente da Comunidade Intermunicipal Região Beiras e Serra da Estrela (CIMRBSE).

A eleição decorreu esta tarde, na Guarda, na primeira reunião do Conselho Intermunicipal, que junta os autarcas dos 15 municípios que compõem a CIMRBSE. Carlos Condesso (PSD) foi eleito, por unanimidade, tendo como vices Flávio Massano (independente), presidente da Câmara de Manteigas, e Luciano Ribeiro (PS), edil de Seia.

Esta tarde, o Conselho Intermunicipal reconduziu, por unanimidade, António Miraldes como primeiro secretário-executivo da Comunidade Intermunicipal, «reafirmando a continuidade do trabalho desenvolvido e a estabilidade institucional da CIMRBSE», lê-se num comunicado enviado a O INTERIOR.

«A reunião decorreu num ambiente de cooperação e compromisso e reforça a determinação dos municípios na consolidação de estratégias comuns para o desenvolvimento integrado da Região Beiras e Serra da Estrela», acrescenta a CIMRBSE.