Campanha de Natal do Banco Alimentar nos hipermercados da região este fim de semana

Está na rua este fim de semana mais uma campanha de Natal do Banco Alimentar Contra a Fome da Cova da Beira (BACB).

A recolha de alimentos está a decorrer em mais de 50 hipermercados da região pelo 22º ano consecutivo e mobiliza cerca de 900 voluntários dos concelhos do Fundão, Covilhã, Belmonte, Guarda, Seia, Gouveia, Manteigas, Pinhel, Trancoso, Celorico da Beira e Mêda.

Numa nota enviada a O INTERIOR, o Banco Alimentar Contra a Fome da Cova da Beira adianta que distribui, mensalmente, uma média de 6 toneladas de alimentos por mais de 3.500 pessoas necessitadas. No entanto, a instituição alerta que as necessidades ultrapassam a oferta disponível e que há muitos pedidos que ficam por atender por falta de alimentos, pelo que apela «à generosidade da comunidade».

O BACB lembra que, além da recolha de alimentos nos hipermercados da região, há outras formas de ajudar, como a Campanha Vale, que decorre até 8 de dezembro e consiste na aquisição de vales disponíveis nas caixas dos supermercados, que serão convertidos em alimentos e enviados ao BACB.

A Campanha Online é outra alternativa até 8 de dezembro, através do site https://www.alimentestaideia.pt/, será possível doar alimentos a partir de qualquer lugar, inclusive de fora de Portugal.