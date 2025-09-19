Chamas de agosto causaram 1 milhão de euros de prejuízos no Sabugal

No concelho do Sabugal, as chamas do mês de agosto consumiram 30 mil hectares de terreno, e causaram quase um milhão de euros de prejuízos, sendo que ainda estamos numa primeira fase de levantamentos.

Até agora, no concelho do sabugal foram apresentadas 75 candidaturas a pedidos de apoio: 22 já aceites e as restantes 53 ainda estão em análise. Vítor Proença, presidente da Câmara do Sabugal, adiantou os números e acrescenta que para a recuperação dos solos podemos falar de 12 milhões de euros.