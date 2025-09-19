A eletrificação da Linha do Douro vai avançar até ao Pocinho, no concelho de Vila Nova de Foz Côa, e depois para Barca d’Alva, já no concelho de Figueira de castelo Rodrigo. O tema tem sido recorrente, mas esta semana o ministro das Infraestruturas, Miguel Pinto Luz, garantiu que essa é uma prioridade do Governo, num troço que é mais cultura e turístico, justificou o governante.

Entre obra e estudos, o investimento global na modernização integral da Linha do Douro é de 460 milhões de euros, desde Caíde até Barca d’Alva. Declarações do Ministro Miguel Pinto Luz, no Peso da Régua, no arranque da obra de eletrificação do troço entre Marco de Canaveses e a Régua, adjudicada por 110 milhões de euros. O troço Pocinho-Barca d’Alva está encerrado desde 1988.